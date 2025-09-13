🔴Alianza vs. Millonarios EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido por la Liga colombiana
Millonarios y Alianza se ven las caras por la fecha 11 de la Liga BetPlay.
Este sábado 13 de septiembre, Millonarios y Alianza se ven las caras por la jornada 11 de la Liga colombiana.
A las 4:10 de la tarde, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar, los dirigidos por Hernán Torres y Hubert Bodhert buscarán sumar puntos y ascender en la tabla.
Actualmente, Millonarios llegó está en el puesto 11 con 11 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Alianza es décimo con 12 unidades.
Siga el minuto a minuto del partido EN VIVO
Falta de Carlos Lucumí (Alianza).
Cambio en Alianza, entra al campo Lucas Villa sustituyendo a Jesús Muñoz.
Leonardo Castro (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Brayan Cuero (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Sergio Aponzá (Alianza).
Corner,Alianza. Corner cometido por Diego Novoa.
Remate rechazado de Pedro Franco (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área.
Cambio en Alianza, entra al campo Sergio Aponzá sustituyendo a Edwin Torres.
Falta de Dewar Victoria (Millonarios).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Cambio en Millonarios, entra al campo Cristián Cañozales sustituyendo a Edwin Mosquera.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Juan Chaverra.
Remate parado por bajo a la izquierda. Dewar Victoria (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jorge Arias.
Remate rechazado de Leonardo Castro (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área.
Leonardo Castro (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Luis Pérez (Alianza).
Falta de Rubén Manjarrés (Alianza).
Dewar Victoria (Millonarios) ha recibido una falta en la banda derecha.
Cambio en Alianza, entra al campo Josy Pérez sustituyendo a José Muñoz.
Cambio en Alianza, entra al campo Luis Pérez sustituyendo a Yilson Rosales.
Cambio en Millonarios, entra al campo Leonardo Castro sustituyendo a Santiago Giordana.
Cambio en Millonarios, entra al campo Brayan Cuero sustituyendo a Jorge Hurtado.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Kevin Moreno.
Remate rechazado de Juan Vargas (Millonarios) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Dewar Victoria.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Jhair Castillo.
Falta de Rubén Manjarrés (Alianza).
Dewar Victoria (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Penalti cometido por Juan Vargas (Millonarios) tras una falta dentro del área.
¡Gooooool! Alianza 3, Millonarios 0. Carlos Lucumí (Alianza) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Penalti a favor del Alianza. Edwin Torres sufrió falta en el área.
Decisión del VAR: Penalti Alianza.
Juan Vargas (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Se reanuda el partido.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Juan Vargas (Millonarios).
El juego está detenido debido a una lesión Edwin Torres (Alianza).
Corner,Alianza. Corner cometido por Jorge Arias.
Remate fallado por Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha.
Remate rechazado de Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Cambio en Millonarios, entra al campo Dewar Victoria sustituyendo a Nicolás Árevalo.
Cambio en Millonarios, entra al campo Jorge Arias sustituyendo a Beckham Castro.
Empieza segunda parte Alianza 2, Millonarios 0.
Final primera parte, Alianza 2, Millonarios 0.
Beckham Castro (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla.
Santiago Giordana (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Remate parado alto y por el centro de la portería. José Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rubén Manjarrés con un pase de cabeza.
Beckham Castro (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kalazan Suárez (Alianza).
Mano de José Muñoz (Alianza).
¡Gooooool! Alianza 2, Millonarios 0. Edwin Torres (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de José Muñoz con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Alianza. Corner cometido por Stiven Vega.
Remate rechazado de Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área.
Sergio Mosquera (Millonarios) ha visto tarjeta roja.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Sergio Mosquera (Millonarios).
Falta de Sergio Mosquera (Millonarios).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Muñoz.
¡Gooooool! Alianza 1, Millonarios 0. Jesús Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Edwin Torres.
Falta de Santiago Giordana (Millonarios).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Alianza. Rubén Manjarrés intentó un pase en profundidad pero Edwin Torres estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Rubén Manjarrés (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jhair Castillo.
Kevin Moreno (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Samuel Martín (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Moreno (Alianza).
Corner,Alianza. Corner cometido por Stiven Vega.
Remate rechazado de Kevin Moreno (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rubén Manjarrés con un centro al área.
Corner,Alianza. Corner cometido por Beckham Castro.
Jorge Hurtado (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Remate fallado por Santiago Giordana (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jorge Hurtado.
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Vargas.
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Edwin Mosquera con un centro al área.
Juan Vargas (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Edwin Torres (Alianza).
Corner,Millonarios. Corner cometido por Juan Chaverra.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jorge Hurtado (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Nicolás Árevalo.
Remate fallado por Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se pierde por la izquierda. Asistencia de Carlos Lucumí.
Santiago Giordana (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos Lucumí (Alianza).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Santiago Giordana (Millonarios).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Edwin Mosquera (Millonarios).
Remate rechazado de Edwin Torres (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Kalazan Suárez.
Jhair Castillo (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Nicolás Árevalo (Millonarios).
Remate fallado por José Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Remate fallado por Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edwin Torres con un pase de cabeza.
Corner,Alianza. Corner cometido por Jhoan Hernández.
Beckham Castro (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Falta de Jhoan Hernández (Millonarios).
Edwin Torres (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Kalazan Suárez.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Kalazan Suárez.
Yilson Rosales (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento