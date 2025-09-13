🔴Alianza vs. Millonarios EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido por la Liga colombiana

Millonarios enfrenta a Deportivo Cali, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 6, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Este sábado 13 de septiembre, Millonarios y Alianza se ven las caras por la jornada 11 de la Liga colombiana.

A las 4:10 de la tarde, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar, los dirigidos por Hernán Torres y Hubert Bodhert buscarán sumar puntos y ascender en la tabla.

Actualmente, Millonarios llegó está en el puesto 11 con 11 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Alianza es décimo con 12 unidades.