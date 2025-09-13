Experto analizó situación entre presidente Petro y Gloria Miranda ¿Qué dijo?

Este viernes, 12 de septiembre, el presidente Petro realizó una alocución presidencial desde el departamento del Cauca; sin embargo, la polémica llegó cuando la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Gloria Miranda, intervino.

Es por eso que, en W Sin Carreta, Víctor Arango, experto en lenguaje no verbal, analizó la situación.

De acuerdo con Arango, es necesario saber controlar las distancias para poder llevar de forma correcta las relaciones laborales. Asimismo, mencionó que, tras revisar toda la alocución, pudo identificar que esta situación no fue solo con Gloria Miranda, “lo hizo 8 veces más”.

“Por ende, puedo decir que el presidente estaba emocionalmente exaltado con la familiaridad que tiene con todos”, dijo.

Además, recalcó que a la funcionaria se le notó incómoda, con la intención de guardar las distancias y no invadir el espacio personal del presidente.

“Se ve incómoda de pronto por el exceso de tacto del presidente”, concluyó.

