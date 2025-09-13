🔴 Newcastle vs. Wolves EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Jhon Arias y Yerson Mosquera
El partido se juega en el St. James Park de Newcastle.
Este sábado, 13 de septiembre, se juega la fecha 4 de la Premier League de Inglaterra y el Wolverhampton de Jhon Arias y Yerson Mosquera tendrá acción al visitar al Newcastle United, en el estadio St. James Park de esa ciudad.
Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:
Remate fallado por Sandro Tonali (Newcastle United) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Yerson Mosquera.
Empieza segunda parte Newcastle United 1, Wolverhampton Wanderers 0.
Final primera parte, Newcastle United 1, Wolverhampton Wanderers 0.
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Sam Johnstone.
Remate parado a la escuadra izquierda. Sandro Tonali (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Kieran Trippier con un centro al área.
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Emmanuel Agbadou.
Sandro Tonali (Newcastle United) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde fuera del área.
Remate rechazado de Jacob Murphy (Newcastle United) remate con la izquierda desde fuera del área.
Bruno Guimarães (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
Falta de Fabian Schär (Newcastle United).
Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en campo contrario.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Fabian Schär (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers).
Fuera de juego, Newcastle United. Nick Woltemade intentó un pase en profundidad pero Harvey Barnes estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jacob Murphy (Newcastle United) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kieran Trippier.
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Toti Gomes.
Harvey Barnes (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers).
Remate fallado por Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Hugo Bueno con un centro al área.
Falta de Dan Burn (Newcastle United).
Tolu Arokodare (Wolverhampton Wanderers) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de João Gomes con un centro al área.
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
Remate rechazado de Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kieran Trippier.
André (Wolverhampton Wanderers) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Tino Livramento (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de André (Wolverhampton Wanderers).
¡Gooooool! Newcastle United 1, Wolverhampton Wanderers 0. Nick Woltemade (Newcastle United) remate de cabeza desde muy cerca a la escuadra izquierda. Asistencia de Jacob Murphy con un centro al área.
Remate rechazado de Dan Burn (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kieran Trippier con un centro al área.
Corner,Newcastle United. Corner cometido por João Gomes.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers).
Remate rechazado de Nick Woltemade (Newcastle United) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Bruno Guimarães con un pase de cabeza.
Falta de João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
Nick Woltemade (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de João Gomes (Wolverhampton Wanderers).
Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers).
Bruno Guimarães (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Hugo Bueno con un centro al área.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Fabian Schär.
Remate fallado por Nick Woltemade (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kieran Trippier con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Newcastle United. Corner cometido por Toti Gomes.
Remate fallado por Harvey Barnes (Newcastle United) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jacob Murphy (Newcastle United) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de Joelinton con un pase de cabeza.
Remate fallado por Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ladislav Krejcí.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Bruno Guimarães (Newcastle United).
Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Bruno Guimarães (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ladislav Krejcí (Wolverhampton Wanderers).
Mano de Tino Livramento (Newcastle United).
Remate fallado por Jacob Murphy (Newcastle United) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nick Woltemade.
Remate parado por bajo a la izquierda. Hwang Hee-Chan (Wolverhampton Wanderers) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Nick Pope.
Corner,Wolverhampton Wanderers. Corner cometido por Nick Pope.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Rodrigo Gomes (Wolverhampton Wanderers) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento