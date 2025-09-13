Tras nueva goleada 5-0 contra Hamburgo, el Bayern de Luis Díaz ya lidera en solitario la Bundesliga

Luis Díaz anota el cuarto gol del Bayern Múnich en la goleada 5-0 contra el Hamburgo en Bundesliga. Foto: Getty Images. / M. Donato

Después de su goleada contra el recién ascendido Hamburgo (5-0) este sábado, el Bayern de Múnich se halla solo en cabeza de la Bundesliga con apenas tres fechas disputadas, una situación ideal para recibir el miércoles al Chelsea en Champions.

Con tres victorias en otros tantos partidos del campeonato alemán, los hombres de Vincent Kompany cuentan con nueve puntos, dos más que el Borussia Dortmund, vencedor en Heidenheim (2-0), y que el Colonia, que arrancó un punto en Wolfsburgo (3-3) sobre la bocina.

Igualado con Bayern y Colonia antes de esta tercera jornada, el Eintracht Fráncfort había perdido el viernes en Leverkusen (2-1), a pesar de jugar en superioridad numérica durante más de media hora.

Antes del descenso del Hamburgo a segunda división en la primavera europea de 2018, la primera en la historia para el club hanseático, el Bayern había ganado sus ocho últimos partidos de Bundesliga en casa contra el HSV, con 50 goles a favor y sólo 3 en contra.

En el regreso del duelo Norte-Sur luego de algo más de siete años, los muniqueses mantuvieron la dinámica.

El equipo de Vincent Kompany abrió el marcador por medio de Serge Gnabry en el minuto 3. El internacional alemán, autor de un excelente inicio de temporada, concluyó una rápida jugada iniciada por Michael Olise y Konrad Laimer en el costado derecho.

Aleksandar Pavlovic dobló la renta en el minuto 9 a pase de Harry Kane. El delantero inglés convirtió un penal en el 26.

Tres minutos más tarde, Luis Díaz disparó desde 30 metros. El balón fue desviado por el defensor del Hamburgo Luka Vuksovic, despistando por completo a su arquero.

Kane firmó su doblete pasada la hora de juego (62), su quinto gol en liga esta temporada que le permite liderar la clasificación de goleadores.

El inglés de 33 años suma 93 dianas con los colores muniqueses desde su llegada en agosto de 2023, en 101 partidos.

El Bayern regresará a jugar ante su afición el miércoles ante el Chelsea.