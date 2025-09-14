Asesinaron a Jorge Tapias, jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza

Asesinaron al jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Qüenza. Foto: Facebook Alcaldía de Arauca.

En la medianoche de este sábado, autoridades denunciaron el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Jorge Armando Tapias, q uien era el jefe de protección del alcalde del municipio Arauca, Juan Qüenza.

Según se conoció, los hechos se registraron en un establecimiento nocturno del sector la Mediagua, del municipio de Arauca.

¿Qué dijo la Alcaldía de Arauca?

“La Administración Municipal lamenta con profundo dolor el asesinato de Jorge Armando Tapias, integrante del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza, quien con valentía dedicó su vida al servicio y la protección”, dijo la Alcaldía de Arauca en su cuenta oficial de Facebook.

Así mismo, enviaron un mensaje de condolencia a su familia y allegados, y también resaltaron su labor.

“ Su recuerdo quedará vivo en la Alcaldía de Arauca y en el corazón de quienes compartieron con él ”, dijeron.