“Concepto de cuidado que va más hacia la belleza y no hacia la salud es perjudicial”: doctora

Según explica la Clínica Risso en su página web, “gozar de buena salud no solo depende del bienestar físico, sino también mental, pues la armonía entre cuerpo y mente es fundamental para la felicidad humana”.

Dentro de todo aspecto de la salud también aparece el respectivo cuidado de la piel, y es así como aparece la importancia de tener una buena salud desde edades jóvenes y dedicarle tiempo a ello.

Así, para explicar la relevancia del cuidado integral en edades tempranas, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con María Camila Díaz, la doctora Claudia Morales, especialista en dermatología.

“Ahora vemos a las niñas con un ‘skincare’ lleno de productos en la mañana y en la noche y ese no es el cuidado que tenemos que incorporar”, dijo la doctora en su primera intervención.

Así, resaltó que lo que sí se debe incorporar en la vida diaria es “el cuidado de tener hábitos saludables: comer bien, hacer ejercicio, cuidar el sueño y tener una buena relación con el sol”.

“El concepto de cuidado que va más hacia la belleza y no hacia la salud es perjudicial. La gente hace cualquier cosa por estar lindo, y no tiene en cuenta que la verdadera belleza que dura en el tiempo y lo ayudará a envejecer bien es el cuidado interior”, enfatizó.

Dijo, además, que “tenemos hábitos que son muy poco saludables. Estamos trabajando muy duro en crear conciencia para que la gente entienda que desde edades muy temprano hay que cuidarse”.

Algunas recomendaciones

Por ejemplo, la doctora recomendó salir 10 minutos en la mañana y darse un ‘baño de sol’. Exponer por un tiempo corto los brazos y las piernas al sol, pero no hacerlo de forma prolongada por ejemplo en playas, sin el uso de bloqueador

Escuche la entrevista completa a continuación:

