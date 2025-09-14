“Quiere que el pueblo pague la deuda, ¡mamola!”: Petro a exministro Ruiz por crisis de Nueva EPS

A través de redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, Fernando Ruiz, tuvieron una discusión a raíz de la crisis financiera de la Nueva EPS y el manejo de las reservas técnicas del sistema de salud.

“Ahora quiere que el pueblo pague la deuda. ¡Mamola!”, le dijo el mandatario al exfuncionario.

El exministro Ruiz pidió una auditoría independiente que tenga alguna credibilidad. “Es todo un chiste que SuperSalud, el causante del desastre, vaya ahora a hacer una auditoría sobre su propia gestión. También Contraloria debe acompañarla, es su función. De otra forma dejar solo al ratón a cuidar el queso”.

Por eso, Ruiz cuestionó al Gobierno por no cubrir las inversiones necesarias para respaldar las reservas, asegurando que solo la Nueva EPS presenta pasivos por 11,9 billones de pesos en anticipos no legalizados y 12,8 billones en facturas pendientes de procesar, cifras correspondientes a los últimos dos años.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro respondió señalando que la quiebra de la EPS viene de administraciones anteriores, por lo que acusó a Ruiz de no haber intervenido a tiempo.

“¿Usted nos puede decir si le va a pagar al país el volumen de reservas técnicas que no consignaron en los bancos las EPS en su administración? La Nueva EPS ya estaba quebrada en su gobierno y usted no se dio cuenta, entienda el enorme mal que le hizo al país”, escribió en la red social X.

“Si las reservas técnicas, que fueron gastadas por las EPS, son pagadas por el estado, ¿para qué EPS?. No contento con dejar que se gastaran las reservas técnicas irregularmente, en Cheetos, y otras cosas, ahora quiere que el pueblo pague la deuda ¡mamola! ”, cuestionó Petro y añadió: “Quieren quebrar el estado para que ellos y otros se vayan del país con los bolsillos repletos”.

En su alocución en la noche del viernes, 12 de septiembre,el presidente Gustavo Petro explicó la forma en cómo, según dijo, en la Nueva EPS se escondieron 5 billones de pesos,situación que se detectó tras la intervención del Gobierno Nacional dicha empresa de salud.

Por eso, Petro precisó:“En 2023 el informe de la empresa no intervenida eran 3 billones y cuando llegamos nosotros resultó que eran 8. Habían escondido 5 billones de pesos , para no ponerlos en la contabilidad en más o menos 12 millones de facturas que este Gobierno descubrió cuando intervino la Nueva EPS en abril de 2024.Escondieron esta cantidad de dinero que estaba en facturas,es decir,se debían pasivos en la contabilidad pero no apareció. Escondieron 5 billones de pesos de deudas existentes. pero no apareció”.

El presidente Petro cuestionó: “Si no pagaron 5 billones de pesos, ¿es que no tenían la plata o se la gastaron en otra cosa? He ahí el punto de la investigación”.