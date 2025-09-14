Riña en la cárcel La Modelo dejó un recluso muerto y tres lesionados

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que, en medio de una riña registrada en la cárcel La Modelo de Bogotá, falleció un recluso identificado como Nicolás Risso Marín.

Los hechos ocurrieron hacia las 8:30 de la mañana de este domingo 14 de septiembre, en el pabellón 2 de ese penal.

Tres internos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Según el Inpec, “se le prestó atención de urgencias de manera inmediata, fue trasladado a la Clínica de Occidente por parte del cuerpo de custodia de la compañía de turno y, a las 8:47 a. m., la unidad de servicio reportó el fallecimiento del PPL Nicolás Risso Marín”.

La entidad también informó que los guardianes ingresaron al patio para verificar el estado de salud de los reclusos. Además, se suspendió la visita en ese pabellón y se identificaron cuatro presuntos implicados en la riña.

Entre tanto, la visita dominical continuó desarrollándose en los demás pabellones sin inconvenientes.

Finalmente, el Inpec señaló que el recluso que atacó a la víctima, al parecer, presenta problemas psiquiátricos.

