Capturan al extraditable alias ‘Bendecido’ en Montería: Estaría al servicio del Clan del Golfo

Capturan a extraditable en el norte de la ciudad de Montería: estaría al servicio del Clan del Golfo. Foto: Getty Images (referencia).( Thot )

Montería

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, confirmó a través de la red social X la captura de un extraditable en el norte de la ciudad de Montería. El operativo que contó con el acompañamiento de la DEA y la Fiscalía General de la Nación se realizó el pasado 13 de septiembre.

“John Jairo García Murillo, alias ‘Bendecido’, es requerido por la Corte del Distrito Este de Texas (Estados Unidos) por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. El extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el ‘Clan del Golfo’, en el Urabá Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Go-Fast”, detalló el uniformado.

“La acción conjunta permitió afectar las finanzas criminales de la estructura en más de 30 millones de dólares y se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales”, agregó.