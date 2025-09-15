Consejo Gremial pide que Gobierno actúe para levantar paro en Hidroeléctrica El Guavio

El Consejo Gremial Nacional hizo un “llamado urgente” al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio del Interior, para levantar el bloqueo en la vía que conduce a la Central Hidroeléctrica El Guavio, con el fin de que pueda ingresar el personal y maquinarias necesarias para su mantenimiento y así garantizar su operación.

Lea también: MinEnergía hará mega obra que beneficiará a más de 27 mil usuarios en el Chocó

Recordemos el Guavio aporta el 6% de la matriz energética nacional, es la planta de generación más grande del país, y desde hace un mes y medio la comunidad está haciendo bloqueos impidiendo que se haga un mantenimiento de la Central, lo que podrá afectar el suministro de energía en el centro- oriente del país.

Los manifestantes hicieron un pliego de peticiones que están revisando las entidades de orden nacional.

Asimismo, el grupo de gremios resaltó que “es apremiante que el Ministerio pueda generar los espacios para el diálogo con la comunidad, la empresa y las autoridades, con el fin de que se preserve el orden público y se pueda avanzar en las gestiones sociales correspondientes que permitan un cese efectivo de la vía de hecho”.

Además, alertó que lo que más le preocupa son los efectos catastróficos que esto podría tener.

Le puede interesar: Consejo Gremial rechaza afirmaciones de Petro poniendo en duda la transparencia del proceso electoral

“Reviste especial preocupación para el Consejo Gremial que la ausencia de mantenimiento de la Central pueda ocasionar daños graves en las turbinas y equipos afectando el suministro de energía del centro-oriente de Colombia, lo que podría generar efectos catastróficos en la economía y en la seguridad de los ciudadanos”, remata la comunicación del Consejo.