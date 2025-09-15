En Cúcuta piden la construcción de cárceles aisladas de la ciudad

Cúcuta

Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, aseguró que es importante que el nuevo presidente de Colombia, independientemente la ideología política, le apueste a la construcción de cárceles aisladas de las ciudades.

“Estamos trabajando por atacar la extorsión, hay algo con lo que no hemos podido y mientras no se tenga voluntad con el gobierno nacional no va a ser fácil y son las llamadas extorsivas desde la cárcel” dijo el mandatario.

“Nosotros necesitamos aislar a los bandidos de las llamadas extorsivas, necesitamos inhibidores de señal o necesitamos una estrategia seria por parte del gobierno nacional para quitarle las comunicaciones a ellos. Es importante entender, que no sirve de nada capturar a un bandido, si a la semana está delinquiendo desde la cárcel. Es preferiblemente muchas veces que esté libre, a como ellos delinquen en la cárcel, se organizan y viven como reyes” argumentó el mandatario.

Indicó que “nosotros necesitamos, que el próximo presidente de la República, proponga la construcción de cárceles totalmente aisladas. Eso es una necesidad que tenemos todos los alcaldes del país. Cárceles que permita que el detenido no siga delinquiendo desde la cárcel”.

Concluyó indicando que es lamentable que todo el trabajo de inteligencia que se hace, para capturar a los delincuentes, se vea opacado cuando estas personas continúan delinquiendo desde los centros penitenciarios.