En Norte de Santander se jugará el Torneo por la Vida en el Catatumbo

Norte de Santander

La cita está dada para que los amantes del futbol acudan al coloso de Lleras este miércoles 17 de septiembre, al encuentro en las selecciones de Colombia y Venezuela Sub 17.

“Estos es un evento para motivar a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes del Catatumbo, de la provincia de Ocaña, pero se trae también al Área Metropolitana de Cúcuta” dijo William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

Resaltó que “es la presentación de la selección Colombia de fútbol que está clasificada al mundial, que se va a realizar en Qatar, ahora en el mes de diciembre y va a jugar contra la selección de Venezuela, que también está clasificada al mundial en esa categoría“.

El partido se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre, en el estadio General Santander, a partir de las 3:30 de la tarde, con entrada gratis.

“El día sábado, jugará en el estadio de Ocaña, también a las 3:00 de la tarde, con el evento dedicado especialmente a los municipios del Catatumbo” indicó el mandatario.