Hombre habría asesinado a su hijastra en medio de una pelea en Mosquera

Las comunidades afectadas además denunciaron que con el homicidio de Alex Calambas Chocué son 3 los asesinatos de comuneros perpetrados en menos de ocho días, Crédito: Mongkol Nitirojsakul / Getty Images.

En la madrugada de este domingo en el municipio de Mosquera, uniformados de la Región Metropolitana de Policía La Sabana recibieron una alerta de una pelea dentro de una vivienda, al llegar se encontraron con una persona de 33 años quien al percatarse de la presencia policial se autolesionó con un arma cortopunzante, esta persona, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada a un centro médico del municipio de Facatativá.

Así mismo, según el reporte de la Policía, la persona que se autolesionó habría sido el presunto responsable del asesinato, con la misma arma cortopunzante, de una niña 9 años que, de acuerdo con las primeras indagaciones seria la hija de su pareja.

Ante los hechos, el caso quedó en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelante el proceso penal en contra del presunto asesino de la menor de edad.