Investigan a agentes de tránsito en Cali por golpiza a motociclista

Un presunto caso de abuso de autoridad se registró en Cali este lunes 15 de septiembre, por parte de un grupo de agentes de tránsito que agredió a un motociclista.

En un video se observa a algunos funcionarios sujetando al hombre, mientras otros le propinan una golpiza.

El secretario de movilidad de Cali, Gustavo Orozco, indicó que la reacción de los agentes se produjo luego de que el motociclista agrediera a dos funcionarios durante un procedimiento.

“Un ciudadano que no contaba con la documentación al día intentó evadir un puesto de control, golpeó un vehículo de servicio público y agredió a una agente de tránsito, a quien le ocasionó lesiones en el pecho y en las costillas. Posteriormente atacó a otro funcionario a los puñetazos e intentó asfixiarlo” detalló.

Orozco confirmó que se abrió una investigación disciplinaria para esclarecer lo ocurrido y aplicar las sanciones correspondientes.

“Los agentes involucrados, han sido apartados de los grupos operativos, mientras avanzan las investigaciones”, agregó.

También reiteró el llamado al respeto mutuo en los procedimientos de control.