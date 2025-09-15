Nicolás Maduro cuestionó bases militares estadounidenses en Colombia

Nicolás Maduro ofreció este 15 de septiembre una rueda de prensa con medios internacionales, la segunda en dos semanas, en medio de las tensiones con Estados Unidos por su despliegue en el Caribe.

A propósito de esto, Maduro cuestionó que se le llame “tensión” a lo que ocurre, pues para él se trata de “una agresión en camino de carácter militar (…) una agresión en toda la línea” contra Venezuela.

Ante la consulta de La W al mandatario venezolano sobre si confirmaba o no la presencia del ELN y disidencias de las FARC en territorio venezolano tal y como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, Maduro señaló que, “Venezuela ha sido víctima de la violencia colombiana” y agregó que, “grupo armado que pase de Colombia se encontrará de frente con la Fuerza Armada”. Sin embargo, no confirmó ni negó la presencia de estos grupos del lado venezolano.

Además, confirmó que este fin de semana desmantelaron tres hectáreas de cocaína que se sembraron en la frontera por el lado de La Guajira.

Maduro igualmente se refirió a las ocho bases militares de Estados Unidos en Colombia.

“¿Para qué han servido? (…) Desde que llegaron, Colombia triplicó su producción de droga”, dijo el mandatario, que además señaló que los procesos de paz en Colombia “han sido traicionados”.

Explicó que “hasta ahora” han dado una lucha no armada refiriéndose a la diplomacia y que hay protocolos para pasar a la lucha armada que puede ser localizada.

“Si Venezuela fuera agredida por el imperio estadounidense, inmediatamente de acuerdo a la docta, a la Constitución y a la ley de la República, Venezuela pasaría a la lucha armada y ejerceríamos las acciones armadas (…) donde fuera necesario (…) si fuera una agresión general, pasaríamos a la declaratoria de la República en armas”, sentenció.

Operaciones continuarán “sin previo aviso”

En relación con el despliegue que ha anunciado, Maduro respondió a La W que el pasado jueves, 11 de septiembre, movilizaron a dos millones y medio de venezolanos, entre militares y milicianos, “en más de 284 “objetivos de interés”, sin dar mayores detalles. Adelantó que los operativos de la Fuerza Armada “continuarán y se harán sin previo aviso y bajo mi mando”.

En lo que se refiere al ataque a una embarcación en el Caribe el pasado 2 de septiembre, que según Estados Unidos sería venezolana y en donde murieron once personas, Maduro indicó que su Gobierno está realizando las investigaciones del hecho y “cuando haya resultados se darán”. Sin embargo, sigue refiriéndose a este hecho como “supuesto” y “seriamente cuestionado”.

Asimismo, indicó que el presidente Trump debe investigar y decir quién dio la orden para que marines abordaran durante ocho horas una EE.UU. atacó segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

En cuanto a las comunicaciones con la administración Trump, Maduro dijo que si hace unas semanas estaban “maltrechas, hoy puedo decir que están deshechas” aunque agregó que no están “en cero” porque mantienen un mínimo de comunicación con el embajador de Estados Unidos en Colombia, John Mcnamara, para lo referente a los vuelos de deportación.

Buscan un cambio de régimen

Nicolás Maduro reiteró que las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe, “buscan un cambio de régimen, desestabilizar Venezuela (…) y apoderarse y robarnos el petróleo” para, según él, “torcer el brazo al mundo entero y a todos los países de la Opep y controlar la reserva petrolera más grande del planeta tierra y que está en Venezuela”.

Zapatero, “ama a Venezuela”

Consultado sobre si el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero recibía pagos por sus gestiones por Venezuela y por la posibilidad de que pudiese ser sancionado por Estados Unidos, Maduro aseguró que Zapatero “es un hombre honorable (…) que un subsecretario de Estados Unidos lo agreda es bochornoso”.

Agregó que el subsecretario Christopher Landau “cobra” por “post” y que la “mafia de Miami sería quien le paga”.

“Ama a Venezuela. Es un hombre de palabra, de diálogo (…)”, puntualizó Maduro, que aclaró que no estaba en conocimiento de esta supuesta advertencia para sancionar al expresidente español.