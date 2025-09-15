Suspenden clases presenciales este martes en instituciones educativas oficiales de Soacha por paro

Bogotá

La Alcaldía municipal de Soacha informó que, debido al paro convocado por los conductores para este martes, 16 de septiembre, en Bogotá, y que puede afectar la movilidad en el municipio vecino, se ha decidido suspender la jornada académica presencial en las instituciones educativas oficiales durante este día.

Así mismos, se anunció que “se implementarán las clases virtuales mediante encuentros sincrónicos y/o el desarrollo de guías académicas. La Secretaría de Educación brindará acompañamiento permanente a los planteles para minimizar el impacto que esta decisión pueda tener en el desarrollo académico”.

En el caso de los colegios privados, tendrán autonomía para definir la continuidad de sus jornadas presenciales.