10.000 barriles de petróleo se están “quedando” por problemas de orden público: ANH

Durante el XXII Congreso de Petróleo, Gas y Energía, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, confirmó que más de 10 mil barriles de petróleo se están “quedando” por fuera de la producción, por cuenta de los problemas de orden público.

En su intervención, explicó que, ese es el factor que más afectó el cumplimiento de la meta de la entidad de llegar a 800 mil barriles de petróleo al día.

“¿Qué pasó con la meta de los 800 mil? Yo no estoy encontrando justificaciones, lo que pasa es que usted mira aquí el comportamiento de lo que es la producción diferida, es decir, esos barriles que sabemos que los levantamos, pero no los vamos a llevar a las líneas de flujo por algunos problemas”, dijo.

Asimismo, mencionó que solo el factor de orden público afectó al 6% de la producción, y que se suma a temas de mantenimientos, facilidades y complicaciones técnicas y mecánicas.

“10.000 barriles que hacen promedio de producción, que no lo estamos contabilizando en la producción, solo por orden público”, expresó.

Por otro lado, explicó que, a través de más de 200 acciones que se han realizado con la estrategia territorial de hidrocarburos, han atendido circunstancias de conflictividad.

Velandia también indicó que, adelantan trabajos fiscalizados de tipo preventivo para evitar condiciones de conflictos.

“Hemos invitado a la industria, y lo estamos haciendo desde el Gobierno, a sentarnos en las regiones, de hecho lo hicimos la semana pasada en Yopal, a asentarnos con los mandatarios, con las comunidades, con las empresas, a que seamos capaces de superar nuestras dificultades y pensemos en el interés general, más que un interés particular”, afirmó.