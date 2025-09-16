Alcaldía de Cartagena asumirá gastos de repatriación de joven asesinado en Estados Unidos

Luego de que se conociera el homicidio de un joven cartagenero de 20 años en los Estados Unidos, el alcalde Dumek Turbay anunció que la Alcaldía asumirá los gastos de la repatriación del cuerpo, luego de que la familia, por diferentes medios, pidiera ayuda ante la falta de recursos.

“La decisión que hemos tomado. Lo digo con el profundo respeto por el dolor de la familia, fue ponernos en contacto y señalarles que la Alcaldía va a asumir todos los gastos de repatriación del cuerpo. Le hemos planteado que nuestra directora de cooperación internacional pueda viajar a los Estados Unidos con algún miembro de la familia para obtener respuesta para saber qué pasó, qué respuestas han dado las autoridades americanas o qué se puede conocer.”

Según los familiares, el joven habría sido acuchillado por su pareja sentimental, tras un fuerte altercado, con quien convivía hace algún tiempo, y quien habría sido capturada por las autoridades americanas, luego de lo sucedido.

De la víctima se conoció que decidió viajar a los Estados Unidos hace dos años para buscar mejores oportunidades laborales; su familia ahora sólo espera darle el último adiós.