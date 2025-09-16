El nombramiento de Florián es ilegal: Catherine Juvinao celebró suspensión temporal del MinIgualdad

El Tribunal de Cundinamarca, a través de un documento de 11 páginas, con ponencia del magistrado Fabio Afanador, decretó la suspensión provisional del Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, mediante el cual el jefe de Estado designó a Florián Silva en el cargo.

Esta decisión fue aplaudida por Catherine Juvinao, representante de Alianza Verde, quien pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y aseguró que como autora de la Ley de Paridad, Ley 2424 del 2024, la cual obliga al Estado colombiano a que por lo menos la mitad de los altos cargos sean ocupado por mujeres, “el nombramiento de Florián es ilegal”.

“Celebro por todas las mujeres, por todas las que nos la hemos guerreado a costa de muchos sacrificios y mucha violencia, los espacios de toma de decisión y de poder”, dijo.

Siendo así, explicó que la Ley de Paridad fue concedida para reparar una exclusión histórica que se ha hecho a las mujeres por ser mujeres.

“Esa discriminación histórica, que hemos luchado, no puede venir a disociarse por el presidente de la República que juró, cuando tomo posesión, defender y respetar la ley”, dijo, agregando que “la ley de paridad no establece la identidad de género como una categoría paritaria, que es la acrobacia que ellos están tratando de utilizar para disfrazar de legalidad lo que es una usurpación a las mujeres”.

Además, la representante Juvinao también se refirió a las declaraciones del ministro Armando Benedetti, quien afirmó que el nombramiento de la ministra de las Tic, Gloria Patricia Perdomo, equilibraría los cargos de mujeres y hombres en el gabinete.

“El ministro Benedetti tiene que estudiar, cada vez demuestra que no sabe donde está parado. El vicio del nombramiento de Florián se da con la expedición del decreto”, afirmó.

Incluso subrayó que “no importa si botan a todos los ministros hombres para poner solo mujeres”.

“El decreto de designación de Florián nació viciado”, dijo, advirtiendo que Benedetti está reconociendo “que el Gobierno quebró la ley”.