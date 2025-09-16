Este es el escrito de acusación contra Daniel Quintero, exalcalde y precandidato presidencial

W Radio conoció en primicia el escrito de acusación con el que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al exalcalde de Medellín (Antioquia) y precandidato presidencial, Daniel Quintero Calle, por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote avaluado en más de 40.000 millones de pesos.

En el documento de 144 páginas, la Fiscalía describe el paso a paso de los supuestos hechos de corrupción que rodearon la restitución del predio.

El escrito de acusación también incluye a 12 personas más, entre ellas nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, que al parecer tuvieron relación con este caso de corrupción.

Tanto Quintero Calle como los demás procesados deberán responder en juicio por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

Los exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín procesados son:

Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía

Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad

Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión y Control Territorial

Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios y secretaria general (e)

Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación

Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación de la Secretaría de Suministros y Servicios y secretaria general (e)

Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General

Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores de la Secretaría de Suministros y Servicios

Fabio Andrés Trujillo García, exsecretario general de la Alcaldía de Medellín

Entre tanto, los particulares vinculados son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, tenedores del predio objeto de la investigación.

Los elementos materiales probatorios recopilados por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, que adelantó la investigación, advierten que entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de una conciliación prejudicial, “los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote”.

Agregó la Fiscalía que, “ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés Trujillo García, al parecer expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.

En este caso, el exmagistrado Luis Hernández, representa judicialmente al exalcalde Daniel Quintero y también se encuentran los abogados Juan Felipe Criollo y Santiago Trespalacios, representando a los otros procesados.

Este es el escrito de acusación contra Daniel Quintero

