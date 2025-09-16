SIC impone millonaria multa a Scotiabank por exempleado que vendía datos de clientes a criminales

La W conoció la resolución con la que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa a Scotiabank Colpatria por 700 millones de pesos por supuestas vulneraciones a las normas de protección de datos pues un exempleado de este banco (Walter Alexander Ladino Molano) vendía datos de sus clientes a redes criminales.

El banco investigó esta situación y determinó que “el total de clientes cuya información personal se vio comprometida con la ocurrencia de este evento es de setecientas veintiún mil trescientas setenta y un (721.371) personas”. Además, se estableció que “la causa del evento corresponde al abuso y extralimitación de funciones por parte de un empleado con cargos de confianza”. Incluso, después afirmó que se trata de más de 790.000 clientes.

Tras ello, el banco instauró varias medidas de contención y corrección.

“Manifiesta que esta Superintendencia está reconociendo que el ex empleado se extralimitó en el desarrollo de sus actividades pese a la confianza depositada por el Banco en él y, siendo consciente de las obligaciones de confidencialidad pactadas contractualmente y las diferentes capacitaciones que hacía periódicamente en materia de protección de datos, seguridad y código de conducta, dolosamente y aprovechando la buena fe depositada en él por el Banco, decidió realizar el envío no autorizado de las mencionadas bases de datos”, afirmó la SIC.

No obstante, para la SIC, este tipo de incidente afectó la confidencialidad de los datos personales; los datos afectados corresponden a datos generales, datos de identificación, datos socio económicos, y datos de ubicación y “después de realizar el análisis de la información reportada por la sociedad, el incidente de seguridad se clasifica como severidad alta”.

Incocrédito (Asociación para la Investigación, Información y Control de los Sistemas de Tarjetas de Crédito y Débito) fue el que descubrió esto y alertó al banco y señala el modus operandi:

Adquieren bases de datos de manera ilegal y las utilizan para generar obtener ingresos. La base de tarjetas evidenciada en el comercio puede estar circulando en otros call center realizando ventas irregulares. Obtienen un Merchant ID para ofrecer a los tarjetahabientes una membresía por ser acreedor a una tarjeta bancaria. Se observó que funcionan como agregador a otras pasarelas. Cambian de razón social o de representante legal, con el fin de obtener nuevos Merchant ID En su proceso de venta generan engaño comercial a los titulares, realizando procesos irregulares sin contar con controles o medidas se seguridad.

El exempleado hizo esto durante cuatro años (2019 a 2022).

Hay que resaltar que esta sanción no se encuentra en firme y el banco interpondrá los recursos pertinentes contra la misma.

