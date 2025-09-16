Tottenham ganó 1-0 al Villarreal en Champions League: Luiz Junior hizo autogol

Jugadores del Tottenham celebran el gol ante el Villarreal en Champions League. FOTO: Dan Mullan/Getty Images / Dan Mullan

Un grave error del arquero brasileño Luiz Júnior nada más comenzar el partido significó la derrota (1-0) del Villarreal ante el Tottenham, este martes en Londres en la primera jornada de la Champions League.

De manera inexplicable Luiz Júnior introdujo en su portería un centro sin aparente peligro desde la derecha de Lucas Bergvall (minuto 4) y el marcador ya no se volvió a mover.

“Creo que hubo muchas cosas buenas. Defendimos muy bien y concedimos muy poco durante todo el partido contra un Villarreal realmente bueno”, analizó el técnico local Thomas Frank.

El gol en propia puerta fue suficiente para que el Tottenham se llevara los puntos en su regreso a la máxima competición de clubes como ganador de la última Liga Europa tras dos años de ausencia.

Los Spurs confirmaron su impresionante momento de forma de la mano de su nuevo entrenador, Frank, contratado del Brentford para reemplazar a Ange Postecoglou en junio.

Postecoglou fue despedido solo 16 días después de llevar al Tottenham a la victoria en la final de la Liga Europa contra el Manchester United, lo que aseguró su lugar en la Liga de Campeones.

Los numerosos cambios en el Tottenham han dado resultado, con tres victorias en los primeros cuatro partidos de la Premier League.

Gafado, el Villarreal ha jugado 15 partidos contra equipos ingleses en la Liga de Campeones y todavía busca su primera victoria.

Por el Submarino Amarillo, Nicolas Pépé, de vuelta a Londres donde jugó en el Arsenal, estuvo cerca del empate con un disparo que se fue fuera por poco.

“Creo que empezamos muy bien y presionamos con mucha intensidad. Tuvimos nuestras oportunidades, incluida una muy clara para mí, y creo que jugamos bastante bien en general, pero hoy nos hemos quedado cortos”, señaló el delantero canadiense del Villarreal Tajon Buchanan.

