🔴 Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Champions

La Champions League regresa al Allianz Arena, ahora con un Bayern Múnich renovado que incorporó en el reciente mercado de fichajes al colombiano Luis Díaz, así como a Nicolas Jackson.

Este último precisamente se enfrenta hoy en la primera jornada de la fase liga de Champions League a su ex equipo, el Chelsea, que viene de ser campeón del Mundial de Clubes y empatar con el Brentford en su duelo más reciente por la Premier League.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación: