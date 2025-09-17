Denuncian irregularidades por parte de contratista del Indersantander: Gobernación respondió

Bucaramanga

El exdiputado de Santander, Ferley Sierra, denunció a través de sus redes un presunto de caso de corrupción que se estaría presentando por parte de un contratista del Indersantander encargado del desarrollo de los juegos Intercolegiados en el departamento, advirtiendo que hubo suplantación de personas y otras irregularidades.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, aseguró que le pidió al director del instituto departamental de recreación y deportes, Ariel Rojas, que si se han presentado algunas irregularidades por parte del contratista que se interpongan las denuncias competentes ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue lo sucedido, además reiteró que no se han girado recursos a este contrato, ni siquiera un abono.

“Lo que me informa el director es que ellos hacen una licitación, lamentablemente quien tenía el contrato durante 4 años no se lo ganó, se lo ganó otro y entonces ahora también nos critican porque cambió. Entonces acá, si gana el de siempre, entonces ¿por qué gana el de siempre? Y si no gana el de siempre, entonces ¿por qué lo cambiaron? Ahora, lo que a mí me consta de ese proceso es que se maneja con transparencia", señaló el mandatario de los santandereanos.

W Radio intentó comunicarse con la contratista del Indersantander para conocer su versión sobre las denuncias realizadas en redes sociales por el exdiputado pero no se obtuvo respuesta.