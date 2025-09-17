Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 17 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el desempeño de América de Cali tras su empate contra Bucaramanga y derrota contra Fortaleza.
¿América de Cali puede salir de su crisis?
01:36:53
