Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 17 de septiembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el desempeño de América de Cali tras su empate contra Bucaramanga y derrota contra Fortaleza.

¿América de Cali puede salir de su crisis?

Peláez y de Francisco 17 de septiembre

Escuche el programa completo aquí:

