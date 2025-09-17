Exviceministro de Cultura responderá en juicio por la presunta falsificación de su título

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exviceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, Clímaco Esteban Zabala Ramírez, por la presunta falsificación de su título de maestría.

Según la investigación, el exfuncionario habría adulterado el documento para acceder al cargo en el Ministerio de Cultura en junio de 2022.

Zabala Ramírez, al parecer, suministró documentos en los que aseguraba haber obtenido el título de magíster en gerencia para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia.

No obstante, la institución de educación superior emitió un certificado en el que aclaró su situación académica y señaló que “si bien había adelantado unos estudios como estudiante de maestría en gerencia para el desarrollo, aún no se había graduado y, por ende, no había obtenido el título”.

La Fiscalía también verificó que los datos del diploma y del acta de grado presentados en su hoja de vida no correspondían a los suyos, sino que pertenecían a otra persona: Félix Antonio Castillo Mosquera.

Por esta razón, en la tarde de este miércoles, 17 de septiembre, la fiscal del caso lo acusó por los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal.