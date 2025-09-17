Fue incautada más de una tonelada de estupefacientes en Brasil

La Policía Federal de Brasil logró la incautación de 1.397 kilogramos de marihuana tipo cripy y 40 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportadas en dos embarcaciones sobre el río Uneiuxi, en el municipio de Santa Isabel do Río Negro, en Brasil.

Los tripulantes de las motonaves sospechosas, al percatarse de la presencia de las autoridades, abandonaron los botes de aluminio con motores fuera de borda, dejando la carga ilícita en su interior.

Posteriormente, el material incautado fue trasladado hasta la ciudad de Manaos, Brasil, donde quedó a disposición de la Policía Judicial de ese país.

De acuerdo con información de inteligencia, este cargamento, avaluado en más de diez millones de dólares, pertenecería a organizaciones narcotraficantes de Brasil, las cuales pretenden fortalecer sus finanzas ilegales mediante el tráfico transnacional de drogas.

