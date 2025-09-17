Tras sentencia de la JEP, excomandantes de las Farc dicen que cumplirán sanciones de manera efectiva

Tras conocerse la sentencia de la Justicia Especial para la Paz (JEP) al último secretariado de las extintas Farc por secuestro, los ex comandantes de esa guerrilla, se pronunciaron a través de un comunicado en el que aseguraron que cumplirán su condena.

En el documento firmado por, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, afirman que aunque aún no han sido notificados oficialmente por la Justicia Especial para la paz, reconocen su responsabilidad, “reconocemos que las sanciones que hoy se anuncian son la consecuencia de los graves crímenes cometidos durante la guerra, los cuales hemos admitido en más de 400 diligencias ante la JEP, muchas de ellas frente a las víctimas y sus representantes”.

También pidieron claridad sobre la resolución única de conclusiones, entre otros temas que aseguran están pendientes con la JEP, “Necesitamos claridad sobre la Resolución Única de Conclusiones, la solicitud de unificación de procesos. El alcance de las sanciones y la viabilidad de su cumplimiento”.

Señalan que una vez sean notificados realizarán un pronunciamiento de fondo sobre la sentencia impuesta por el Tribunal de paz.