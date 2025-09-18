Ciudades

Condenan a 44 años de cárcel a hombre señalado de asesinar a mujer y abusar sexualmente de su hija

El hecho de sangre ocurrió en el municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Imagen de referencia. / Foto: Archivo.

Imagen de referencia. / Foto: Archivo. / COLPRENSA

Norte de Santander

En las últimas horas se conoció la condena de 44 años y 4 meses de prisión, contra un hombre señalado por el crimen de una mujer y el abuso sexual de su hija menor de edad, en hechos ocurridos en la noche del 25 de mayo de 2021 en Sardinata.

Esta persona fue declarado responsable de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y acceso carnal violento, todas las conductas agravadas.

La Fiscalía dio a conocer que, el hoy condenado de 30 años, quien conocía a la víctima, ingresó a su vivienda en el barrio San Francisco y, tras un altercado, la atacó con un arma blanca causándole la muerte en el lugar. Asimismo, se estableció que agredió y abusó sexualmente de la hija de dos años de la mujer.

Más información

El hombre fue capturado en flagrancia por uniformados del Ejército Nacional mientras huía del sitio, luego de abandonar a la menor en un paraje solitario dentro de una bolsa negra.

La niña fue rescatada y trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Las labores investigativas adelantadas por el CTI y la Policía Nacional, como entrevistas, inspecciones y demás actividades permitieron recolectar pruebas que determinaron la responsabilidad del hombre en el hecho.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad