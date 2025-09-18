A la cárcel hombre acusado de secuestro simple y hurto calificado en el Área Metropolitana de Cúcuta

Cúcuta

Como Erik Pastor Berríos, fue identificado un hombre que estaría involucrado en la retención ilícita y robo a un conductor de transporte público al que le solicitaron un servicio de Cúcuta hacia Los Patios, en hechos ocurridos el 31 de julio de 2023.

La investigación permitió establecer que cuando llegaron al punto de destino, Pastor Berrío y la persona que lo acompañaba, habrían intimidado al conductor con un objeto con características similares a un arma de fuego, lo golpearon en la cabeza y lo obligaron a trasladarse al asiento trasero del vehículo, donde fue amordazado.

La víctima fue retenida durante aproximadamente dos horas, tiempo en el que, al parecer, lo despojaron del producido del día, dinero destinado a la compra de repuestos y su celular, por un valor cercano a 2.500.000 pesos. Posteriormente, lo abandonaron en el barrio Tierra Linda de Los Patios.

Por lo anterior, fue imputado por los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado.

En desarrollo de las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos imputados y por disposición de un juez con funciones de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.