Expectativa en Norte de Santander por propuesta del gobierno de abrir un quinto paso binacional

Norte de Santander

Hay expectativa en Norte de Santander por la propuesta del gobierno nacional de abrir un quinto paso binacional con Venezuela.

Este quinto paso binacional entre Colombia y Venezuela se realizaría por la vereda Tres Bocas de Tibú. Richard Claro, alcalde de este municipio, indicó que se necesita analizar bien la propuesta para que esta no sea un fracaso.

“Nosotros hemos insistido en la importancia de nuestra frontera” indicó el mandatario. “Tibú es el municipio de frontera terrestre con más extensión en el departamento y necesitamos un paso fronterizo legal, para brindar garantías en seguridad y en acceso a derechos tanto a los tibuyanos como a los connacionales”.

Indicó el mandatario que “siempre hemos mencionado que Tres Bocas es la zona donde sería ese paso fronterizo legal, allí habían unas proyecciones e iniciativas de las construcción de un puente, para que desde allí funcionara todo el tema migratorio de nuestro municipio, como en algún tiempo estaba funcionando”.

Resaltó Richard Claro, alcalde de Tibú, que es importante tener en cuenta que, de momento “hacemos uso del paso binacional a través del rio y necesitaríamos de una infraestructura”.

Actualmente el departamento cuenta con cuatro pasos internacionales por Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander.