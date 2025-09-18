Destituyen e inhabilitan a patrullero por muerte de manifestantes en Paro Nacional de 2020

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero de la Policía John Antonio Gutiérrez Rodríguez, por su responsabilidad en la muerte de dos manifestantes durante las protestas del 9 de septiembre de 2020, en inmediaciones del CAI Verbenal, en Bogotá.

El organismo de control concluyó que el uniformado, “sin justificación alguna, hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación impactando a dos personas que perdieron la vida”.

En la decisión de primera instancia, la Entidad recordó que el patrullero “debía velar por el goce y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida, así como garantizar la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente, evitando al máximo el uso de la fuerza, limitándola al mínimo necesario”.

De acuerdo con la Procuraduría, Gutiérrez Rodríguez incurrió en un abuso de poder al emplear de manera ilegítima el poder coercitivo del Estado, no para proteger ni restaurar el orden, sino para agredir de forma letal sin una justificación válida.

Por estos hechos, el Ministerio Público calificó su conducta como una falta gravísima a título de dolo, lo que derivó en la sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.