EN VIVO 🔴 | JEP emite la primera sentencia por falsos positivos

Este 18 de septiembre, la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitirá la sentencia restaurativa contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería ‘La Popa’ del Ejército Nacional por falsos positivos.

Estas personas serán sancionadas por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

En este periodo, según la JEP, los 12 exmilitares fueron responsables de 135 asesinatos en 77 hechos delictivos, que causaron otras 192 víctimas indirectas. Así, participaron en “conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal”.

Según el tribunal de paz, los 12 exmilitares “aportaron verdad y reconocieron responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe”.

Los comparecientes son:

Mayor Guillermo Gutiérrez Riveros Mayor Heber Hernán Gómez Teniente Carlos Andrés Lora Subteniente Eduart Álvarez Mejía Subteniente Elkin Burgos Suárez Sargento Efraín Andrade Perea Sargento primero Manuel Padilla Espitia Sargento viceprimero José de Jesús Rueda Cabo tercero Elkin Rojas Soldado profesional Yeris Andrés Gómez Soldado profesional Alex José Mercado Soldado profesional Juan Carlos Soto

Siga en vivo esta transmisión:

Escuche W Radio en vivo: