Deportes

EN VIVO 🔴 River Plate vs. Palmeiras: siga el minuto a minuto del partido Copa Libertadores

El encuentro corresponde a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Juan Fernando Quintero. Foto: Marcelo Endelli/Getty Images.

Juan Fernando Quintero. Foto: Marcelo Endelli/Getty Images.

Este miércoles, 17 de septiembre, River Plate recibe a Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta será la novena vez que ambos equipos se enfrentan, así las cosas, el historial favorece ligeramente al equipo Brasileño, quien logró tres victorias contra dos del ‘Millonario’.

La cuota colombiana del partido estará a cargo de Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Kevin Castaño; los tres pertenecen a River Plate.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

