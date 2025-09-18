Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 18 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron el rendimiento actual de Dayro Moreno y su posibilidad de ir al Mundial 2026
Peláez y de Francisco.
