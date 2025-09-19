¿Cuál país es el mayor productor mundial de cacao para chocolate? En qué puesto está Colombia

El Planeta Tierra, hogar de millones de especies animales y, además, casa del ser humano, con el paso del tiempo tanto en materia geográfica como evolutiva de las civilizaciones, comenzó a tener determinadas divisiones políticas que se terminaron conociendo como países, naciones o estados. Además, la economía año tras año avanzó para hacer evolucionar a cada uno de estos.

Estos mismos se encuentran ubicados en los cinco continentes que hay sobre globo: Europa, Asia, África, Oceanía y América, que son el hogar de los cientos de países que existen en el mundo.

Lea más: Compuesto de hierro y níquel y con 66 toneladas de peso: así es el meteorito más grande que hay en la Tierra

Según un dato de la ONU citado por la reconocida revista National Geographic, en el planeta hay alrededor de 195 países. Lo relevante del hecho es que cada uno de los países que habita la Tierra tienen una organización interna en la que destaca, principalmente, el hecho de tener una ciudad capital.

Por ejemplo, la capital de Colombia es Bogotá, la de Brasil es Brasilia, la de Alemania es Berlín, la de China es Pekín, entre otras que tienen una metrópoli como centro principal de los movimientos sociales, económicos y políticos de esa nación.

Ahora, otro aspecto que resalta en cada Nación es su potencial económico derivado de la exportación de determinados productos, ya sea café, gas, petróleo, banano, entre otros.

Es por eso que en W Radio le contaremos sobre el país que es el mayor exportador de cacao en el mundo, y no es Colombia.

Este es el país mayor exportador de cacao para chocolate en el mundo

Pues bien, aunque se puede pensar que algunos países amazónicos como Colombia, Brasil, Ecuador o Perú son los mayores exportadores de cacao debido a que este fruto se da en esta región, la realidad es que no es así.

El chocolate es uno de los productos más apetecidos en el planeta y, así mismo, de los más usados en varias preparaciones, y para que se logre su fin se necesita del cacao.

Es así como aparece el país que es el mayor exportador de este producto, y la respuesta puede generar sorpresa: Costa de Marfil.

Según explica la reconocida revista National Geographic el país africano “lleva varios años ocupando el primer lugar en el ranking de producción de cacao, con 1.85 millones de toneladas al año, lo que equivale al 38 % de la producción mundial de este fruto, según la Organización Internacional del Cacao (ICCO)”.

Además, “también destaca por producir cacao en grano, pasta de cacao y manteca de cacao".

Entonces, ¿en qué puesto del ranking está Colombia?

Si se hace un ranking o top de los mayores países exportadores del producto para hacer chocolate, Colombia se encontraría en el puesto 9.

Lea también: Este es el país de América Latina que no tiene salida al mar: ojo, no es solo Bolivia

“Según datos de la Federación Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional del Cacao de Colombia, el país produjo alrededor de 73 mil toneladas de cacao en 2024″, dice la revista.

Delante del país hay otras naciones como Nigeria, Camerún, Perú, Brasil, Ghana, Indonesia, Ecuador y, claramente, Costa de Marfil.

Escuche W Radio en vivo: