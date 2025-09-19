Gobernadora Dilian Francisca Toro pide medidas drásticas ante disturbios en Univalle

Luego de los disturbios registrados en Cali este jueves, 18 de septiembre, en inmediaciones de la Universidad del Valle, sede Meléndez, donde encapuchados incineraron dos tractomulas y hurtaron una motocicleta a un agente de tránsito, la gobernadora Dilian Francisca Toro, anunció que coordinará con la Alcaldía y el consejo Superior de la Universidad, la adopción de medidas drásticas y urgentes para que actos como estos no se repitan.

La situación, además de generar pánico entre la ciudadanía, provocó el colapso de la movilidad en el sur de la ciudad.

Tras varias horas de disturbios, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía (UNDMO) logró controlar la situación.

Con el fin de dar con los responsables de estos hechos, las autoridades de Cali ofrecieron una recompensa de 50 millones a quien brinde información que lleve a su paradero.