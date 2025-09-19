Incendio en establecimiento comercial dejó siete personas heridas en Los Patios, Norte de Santander

Norte de Santander

Momentos de angustia se vivió en el barrio Patio Centro del municipio de Los Patios, Norte de Santander, después de un incendio de grandes magnitudes registrado en un establecimiento comercial.

Este lugar funcionaba como un lavadero de vehículos y, al parecer, también se almacenaban insumos para la fabricación de colchones.

“Entre los lesionados tenemos dos personas con quemaduras de primer grado y cinco más afectadas por inhalación de humo”, explicó Eliana Carvajal, secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio. La funcionaria relató que una mujer, “decidió lanzarse por la ventana con su nieta de 11 meses, tras ver las llamas. Ambas fueron trasladadas a la Clínica Medical Duarte de Cúcuta, mientras que los demás recibieron atención en el hospital local”.

La emergencia, que se reportó al mediodía de este jueves, movilizó organismos de socorro de toda el área metropolitana.

#NorteDeSantander | Grave emergencia en el municipio de Los Patios por fuerte incendio en una fábrica.



Estudiantes de un colegio ubicado cerca al lugar de la conflagración están siendo evacuados. pic.twitter.com/jEShm7pp9D — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 18, 2025

El incendio también generó la evacuación preventiva de estudiantes de una institución educativa cercana. “Gracias a Dios, el viento no daba hacia el colegio y no hubo ningún niño afectado”.

Sin embargo, varias viviendas del sector sí se vieron afectadas por las llamas de gran magnitud.