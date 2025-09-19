Nuevo secuestro en la región del Catatumbo: Las víctimas son padre e hijo

Padre e hijo secuestros en la vía Cúcuta-Tibú. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

En la madrugada de este viernes 19 de septiembre, padre e hijo, comerciantes de Tibú, fueron secuestrados en la vía que comunica con el municipio de Cúcuta, a la altura de la entrada a La Llana.

Las víctimas son Yhorjan Silverio Sanguino Rodríguez y su padre, Silverio Sanguino, quienes se movilizaban en un vehículo transportando insumos para un supermercado donde ambos laboran.

Más información Inició la construcción del Centro de Convenciones de la Frontera, Virgilio Barco Vargas

Según testigos, un grupo de hombres armados vestidos de negro salió a la carretera e interceptó el automotor, llevándoselos con rumbo desconocido.

De acuerdo con versiones preliminares, los responsables serían integrantes del ELN, organización armada con fuerte presencia en la región.

Es de resaltar que padre e hijo tienen más de 15 años desarrollando esta actividad económica en la zona, razón por la cual son muy conocidos en el municipio.

Sus familiares han solicitado su pronta liberación y que les sean respetados sus derechos.