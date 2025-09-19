Lanzan alerta por aumento de personas quemadas con bioetanol en Bogotá

Entre enero de 2024 y julio de 2025, el Hospital Simón Bolívar ha brindado atención a 34 personas quemadas con este combustible.

Bogotá

La Personería de Bogotá alertó a las autoridades en salud de la ciudad por el aumento de personas quemadas con el uso de bioetanol en calentadores y chimeneas decorativas.

Según el reporte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, en manos de la Personería, entre enero de 2024 y julio de 2025 el hospital Simón Bolívar ha brindado atención a 34 personas quemadas con este combustible.

El 50% requirió atención especializada en unidades de cuidado intermedio o intensivo. Uno de los pacientes falleció a raíz de la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con los datos recibidos por la Personería, la mayoría de las personas quemadas con este tipo de alcohol provenía de las localidades de Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Chapinero.

