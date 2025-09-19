“Lo valoramos como un paso positivo”: Abogado sobre condena a 12 militares del Batallón La Popa

Sebastián Escobar, abogado de víctimas por falos positivos, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta, para hablar sobre la sentencia restaurativa contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería ‘La Popa’ del Ejército Nacional en Valledupar que emitió la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su responsabilidad en 135 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005.

Algunos de los sentenciados deberán cumplir sanciones restaurativas de ocho años sin privación de la libertad, mientras que otros recibieron penas de siete, seis y cinco años, respectivamente.

De este modo, Escobar detalló que es una sentencia que “se recibe de manera favorable”.

“Lo valoramos como un paso positivo (...) Es una decisión que se recibe de manera positiva, recoge las piezas del rompecabezas de un atentado y consolida una narrativa de la caracterización de estos crímenes”, agregó.

Asimismo, explicó que “estas decisiones tienen dos grandes componentes, como la caracterización de los crímenes que se cometieron”.

Además, afirmó que “la sentencia define seis proyectos”, de los cuales solo uno de ellos se encuentra habilitado para que los comparecientes desarrollen esas sanciones.

Aunque las víctimas afirman tener dudas sobre la verdad con la que han colaborado los militares, el abogado afirmó que se van a encontrar tensiones de esta naturaleza con razón a la política y a la verdad.