Lo lindo de ayudar es dar sin esperar: creador de Bocados Anónimos que ayuda a vendedores ambulantes

El creador de Bocados Anónimos conversó con W Fin De Semana acerca de esa iniciativa que ayuda a vendedores ambulantes y a habitantes de calleen Bogotá, ya sea con la compra de sus productos o con donaciones.

¿Por qué se animó a impactar vidas a través de redes sociales?

Mencionó que siempre han tenido esos gestos incluso antes de pasarlos a redes sociales. “Lo hacíamos con mi mamá y mi esposa y un día decidimos grabarlo y fue muy viral”.

“Nuestro primer video salió el 18 de diciembre, estábamos en el centro de Bogotá. En un negocio pequeño compramos empanadas y las repartimos en ese lugar. Como a la hora de subirlo ya estaba muy viral. Ahí nos dimos cuenta que a la gente le gustaba el trato amable y el que hacíamos algo que nadie más”, añadió.

¿Por qué hacer este trabajo anónimamente?

Expresó que “lo más bonito de ayudar, dar sin esperar. No muestro ni mi rostro, ni mi nombre”.

Asimismo, mencionó que está trabajando con reconocidas marcas a las que les gusta lo que hace y quieren aportar a su causa.

Historia que más lo impactó

Comentó que poco a poco él se va introduciendo en la vida de los vendedores ambulantes, momento en el que se da cuenta que hay personas que no la pasan bien. “Hay niños trabajando, abuelas y abuelos, ellos son los que más tocan el corazón”.

“Uno se da cuenta que tiene muchos privilegios y vivimos en un mundo en el que tenemos todo en nuestras manos. Cuando salimos a hacer las dinámicas con la gente nos damos cuenta que tenemos una vida muy linda que hay que agradecer todos los días”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: