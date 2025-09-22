1,4 millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado a agosto de 2025

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, reveló un preocupante panorama en el país, relacionado con la situación de seguridad, desplazamiento y de vulneración de los derechos humanos en Colombia.

El informe da cuenta de incrementos en indicadores como, el número de personas víctimas de distintas acciones de violencia, relacionadas con el conflicto armado interno. La cifra llega a los 1,4 millones de personas que han sido afectadas por estas situaciones entre enero y agosto de este año, 85 mil de ellas sufrieron amenazas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes y otras formas de violencia.

El informe destacó también que, hasta agosto de este año, se reportó el desplazamiento masivo de 79.500 personas en el país por combates y enfrentamientos, restricciones a la movilidad y uso de artefactos explosivos, lo que representa un 94 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado cuando registraban 41.094

En relación con los niños, niñas y adolescentes, señaló el informe que los informes de terreno indican que al menos 11.000 menores fueron víctimas de desplazamiento masivo, confinamiento y restricciones a la movilidad. Sin embargo, se estima que más de 291 mil menores de edad podrían verse afectados por estas emergencias.

En 2025, más de 122 mil personas han enfrentado restricciones a la movilidad y 137.600 han sido víctimas de confinamiento, cifra que iguala casi el 100% del total registrado en 2024.