Anuncian cierre temporal en un tramo de la Troncal del Café

A partir de la media noche que le da inicio a este martes, 23 de septiembre, la Troncal del Café estará cerrada entre el PR- 56+000 y el PR 60+000 en el sector de la Sinifaná. La clausura se extenderá hasta la medianoche del 3 de octubre, según informó la concesionaria Covipacifico.

La empresa explicó que es necesario adelantar algunas intervenciones que requieren romper y reconstruir la calzada, y advirtió que “por seguridad de los usuarios y de los trabajadores, la vía deberá permanecer completamente cerrada hasta garantizar las condiciones adecuadas para su reapertura”.

Luis Hernando Dávila, gerente Técnico de Covipacífico, manifestó que estos arreglos, que incluyen trabajos de estabilización del terreno, se realizarán previo al semana de receso de octubre y teniendo en cuenta que se trata de una conexión con una importante zona turística del departamento de Antioquia.

Rutas alternas

Vehículos livianos

Suroccidente → Medellín:

La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín

La Pintada – Santa Bárbara – Medellín

La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín

Medellín → Suroccidente:

Medellín – Fredonia – Puente Iglesias – La Pintada

Medellín – Venecia – Bolombolo – La Pintada

Medellín – Santa Bárbara – La Pintada

Carga pesada

Suroccidente → Medellín:

La Pintada – Peñalisa – Santa Fe de Antioquia – Medellín

La Pintada – Santa Bárbara – Primavera – Medellín

Medellín → Suroccidente:

Medellín – Santa Fe de Antioquia – Peñalisa – La Pintada.

Después de finalizada la intervención, la vía retomará su funcionamiento en los horarios establecidos hasta el momento. Es decir: Lunes a viernes: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. y 5:00 p.m. a 8:30 a.m. Domingos y festivos: sin restricción.