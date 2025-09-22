Anuncian cierre temporal en un tramo de la Troncal del Café
El concesionario adelantará trabajos de recuperación que implican clausurar la vía en un sector.
A partir de la media noche que le da inicio a este martes, 23 de septiembre, la Troncal del Café estará cerrada entre el PR- 56+000 y el PR 60+000 en el sector de la Sinifaná. La clausura se extenderá hasta la medianoche del 3 de octubre, según informó la concesionaria Covipacifico.
La empresa explicó que es necesario adelantar algunas intervenciones que requieren romper y reconstruir la calzada, y advirtió que “por seguridad de los usuarios y de los trabajadores, la vía deberá permanecer completamente cerrada hasta garantizar las condiciones adecuadas para su reapertura”.
Le puede interesar
Luis Hernando Dávila, gerente Técnico de Covipacífico, manifestó que estos arreglos, que incluyen trabajos de estabilización del terreno, se realizarán previo al semana de receso de octubre y teniendo en cuenta que se trata de una conexión con una importante zona turística del departamento de Antioquia.
Rutas alternas
Vehículos livianos
- Suroccidente → Medellín:
- La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín
- La Pintada – Santa Bárbara – Medellín
- La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín
- Medellín → Suroccidente:
- Medellín – Fredonia – Puente Iglesias – La Pintada
- Medellín – Venecia – Bolombolo – La Pintada
- Medellín – Santa Bárbara – La Pintada
Carga pesada
- Suroccidente → Medellín:
- La Pintada – Peñalisa – Santa Fe de Antioquia – Medellín
- La Pintada – Santa Bárbara – Primavera – Medellín
- Medellín → Suroccidente:
- Medellín – Santa Fe de Antioquia – Peñalisa – La Pintada.
Después de finalizada la intervención, la vía retomará su funcionamiento en los horarios establecidos hasta el momento. Es decir: Lunes a viernes: 1:30 p.m. a 3:00 p.m. y 5:00 p.m. a 8:30 a.m. Domingos y festivos: sin restricción.