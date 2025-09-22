Congreso iniciará debate del Presupuesto 2026 esta semana: MinHacienda pide consensos

Luego de varias reuniones de coordinadores y ponentes en el Ministerio de Hacienda para ajustar la ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2026, las comisiones económicas del Congreso fueron citadas este martes, 23 de septiembre a la 1:00 de la tarde, para anunciar formalmente el debate del proyecto.

Así pues, se espera que la ponencia quede radicada mañana mismo, para que el miércoles pueda iniciar formalmente en debate en el Salón Elíptico del Congreso.

Al tiempo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó algunos de los puntos del presupuesto y le pidió al Congreso tener “voluntad para encontrar consensos”, que deberá estar alineado con el proyecto de ley de financiamiento o nueva reforma tributaria. Aseguró que consideran que la tributaria “es una palanca fundamental” para financiar el Presupuesto.

De otro lado, dijo que el Gobierno busca evitar que el Presupuesto tenga que ser expedido por decreto; eso, en caso de que el Congreso no tome una decisión dentro de los tiempos de ley, según los cuales, antes del 25 de septiembre debe quedar en primer debate en las comisiones económicas y antes del 1 de octubre en segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara.

“Hemos escuchado reiterativamente el deseo del Congreso de que el proyecto de presupuesto no sea emitido por decreto. Quiere el Congreso participar de esta discusión y de esta decisión constitucional que le corresponde. Pero esta decisión debe ir acompañada de la voluntad también de encontrar consensos con el Gobierno sobre este proyecto de presupuesto”, dijo el ministro Ávila.