Ejército encuentra válvula ilícita que afectaba el transporte de combustible al sur del país

Soldados del Ejército encontraron un campamento estilo falso galpón en la vereda Chili, municipio de Coyaima, en el cual almacenaban gran cantidad de combustible.

Se trata de válvula ilícita instalada en el poliducto que lleva el hidrocarburo desde el corregimiento de Gualanday hasta la ciudad de Neiva, en la vereda de Chili, en un falso galpón de pollos eran almacenados los hidrocarburos. Estos estaban en seis contenedores plásticos con soporte metálico, con la capacidad de 250 galones cada uno; además, se encontró motobomba, mangueras con diferentes acoples, abrazaderas y válvula de alta presión.

Desde hace ocho meses se estaría afectando el flujo normal del combustible, con un promedio de 6000 galones mensuales, lo que representa en el mercado negro un valor por galón de 12.000 pesos, para un total de 72 millones de pesos mensuales.

Esta estructura se somete a cadena de custodia por parte de la Fiscalía 91, y posteriormente se entrega al personal técnico de la empresa Cenit - Ecopetrol, quienes desinstalan el sistema y realizan la reparación del poliducto.