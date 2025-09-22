El Arsenal ganó el premio a mejor club de fútbol femenino en la gala del Balón de Oro

El Arsenal femenino celebra el trofeo de la Champions League Femenina. FOTO: Rasid Necati Aslim/Anadolu via Getty Images / Anadolu

El Arsenal inglés ha sido galardonado este lunes con el trofeo al mejor equipo femenino de la pasada temporada dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

El Arsenal consiguió ganar la Champions League Femenina al imponerse al Barcelona por 1-0 en la final disputada en el estadio Jose Alvalade

La entrenadora del conjunto londinense, Renee Slegers, destacó la especial atención que ha tenido el club con el fútbol femenino, recordó la larga trayectoria de la sección y expresó su agradecimiento a los aficionados. “Cuando invertimos en el fútbol femenino, todos salimos ganando”, apostilló.

