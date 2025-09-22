Deportes

El París Saint Germain ganó el premio a mejor club de fútbol masculino en la gala del Balón de Oro

El club francés ganó cinco títulos en la temporada 2024-25, entre ellos, la UEFA Champions League.

Munich (Germany), 31/05/2025.- Players of PSG celebrate with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Internazionale Milano, in Munich, Germany 31 May 2025. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

El París Saint Germain fue galardonado con el trofeo al mejor club de la pasada temporada de fútbol masculino dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación francesa France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.

El conjunto parisino se impuso en la Champions League, así como en la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa de Europa.

Es un honor estar aquí, ante jugadores, entrenadores, los mejores del mundo. Hemos ganado un gran galardón colectivo, eso demuestra que el equipo gana siempre. Quiero agradecer a todos mis jugadores, especialmente al capitán, Marquinhos, al entrenador, a todo el cuerpo técnico. También a todos los antiguos presidentes, sin ellos, no estaríamos aquí”, dijo el actual presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Adicionalmente, agradeció a “la mejor afición del mundo”, que se dio cita en las puertas del teatro y que comenzó a encender bengalas durante la gala, mientras el equipo caía en Marsella contra el eterno rival en un partido liguero que fue aplazado este domingo por la lluvia.

Al-Khelaifi se mostró especialmente orgulloso de haber conquistado la Champions League: “No ha sido fácil, hemos tenido que dedicarle tiempo para crear una estructura adecuada, entre las mejores del mundo”.

