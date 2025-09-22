Incautaron tres toneladas de cocaína en la autopista A10 en Francia

Arresto por transporte de drogas, imagen de referencia - Getty Images / vladans

Las autoridades francesas realizaron una de las mayores incautaciones de droga en la autopista A10 que conecta París con Burdeos, donde se decomisaron alrededor de tres toneladas de cocaína ocultas en dos camiones de carga procedentes de Portugal.

El primer vehículo fue interceptado en Tours (Indre-et-Loire), en dirección a París, con casi 1,5 toneladas. Horas más tarde, un segundo camión fue detenido en el peaje de Saint-Arnoult-en-Yvelines, considerado la mayor barrera de autopista de Europa.

Los dos conductores, de nacionalidad neerlandesa y edades de 35 y 53 años, fueron arrestados y puestos bajo custodia en las instalaciones de la Oficina Antinarcóticos (OFAST) en Versalles.

La Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado los imputó formalmente antes de ordenar su encarcelamiento.

El cargamento, que alcanzaría un valor de 72 millones de euros en el mercado ilícito de la región parisina, fue calificado por las autoridades como un golpe significativo contra el narcotráfico internacional. Las investigaciones buscan ahora identificar la red criminal detrás del envío, que tenía como punto de origen Portugal y destino la capital francesa.

