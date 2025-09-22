Linda Caicedo, elegida como la segunda mejor jugadora sub-21 del mundo

Linda Caicedo durante un encuentro ante el Deportivo de La Coruña, el 21 de septiembre. FOTO: Oscar J. Barroso/Europa Press vía Getty Images / Europa Press Sports

La colombiana Linda Caicedo volvió a hacer historia este lunes 22 de septiembre, pues la atacante del Real Madrid fue reconocida como la segunda mejor jugadora joven del mundo en la entrega del prestigioso Trofeo Kopa, galardón que premia al talento sub-21 más destacado de la temporada 2024-25.

El premio, entregado por la revista France Football en París, quedó en manos de la española Vicky López, jugadora del FC Barcelona, mientras que Caicedo superó a Wieke Captein de Países Bajos, Michelle Agyemang de Inglaterra y Claudia Martínez de Paraguay.

¿Cómo fue la temporada 2024-25 de Linda Caicedo?

Linda Caicedo fue finalista del Trofeo Kopa gracias a su consolidación en el Real Madrid y su protagonismo en la Liga Femenina Española y la Champions League femenina. En la temporada 2024–2025, acumuló 12 goles y 9 asistencias, en 33 encuentros disputados.

¿Qué es el Trofeo Kopa?

Creado en 2018 por France Football, el Trofeo Kopa reconoce al mejor jugador o jugadora sub-21 del mundo. Es votado por ganadores del Balón de Oro y ha sido entregado a figuras como Mbappé, Pedri, Gavi y Bellingham. En 2025, por primera vez, se incluyó oficialmente a mujeres en la terna final.

¿Qué viene para Linda Caicedo tras la gala del Balón de Oro?

Tras este reconocimiento, Linda Caicedo se prepara para visitar el próximo 28 de septiembre al CD Tenerife en la Liga Femenina Española y la fase de liga de la Champions League femenina. En esta última realizó gol y asistencia en la fase clasificatoria en el duelo más reciente ante el Eintracht Frankfurt.

Here is the 2025 Women's Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Vicky Lopez

2️⃣ Linda Caicedo

3️⃣ Wieke Kaptein

4️⃣ Michelle Agyemang

5️⃣ Claudia Martinez Ovando#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/CE0bHhbVtm — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

